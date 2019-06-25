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Делегация Украины осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕ 

Газета.Ru + ещё 1 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в твиттере заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны президента Украины Владимира Зеленского.
"Наша делегация осталась один на один в этом зале", — написала Геращенко.
По ее словам, Зеленский не стал встречаться с представителями делегации.
Она добавила, что представители администрации Зеленского также не поддержали делегацию.
Ранее Геращенко заявила, что ПАСЕ отклонила более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении России.
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