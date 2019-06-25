Делегация Украины осталась без поддержки Зеленского в ПАСЕ

"Наша делегация осталась один на один в этом зале", — написала Геращенко.

По ее словам, Зеленский не стал встречаться с представителями делегации.

Она добавила, что представители администрации Зеленского также не поддержали делегацию.

Ранее Геращенко заявила, что ПАСЕ отклонила более 200 украинских поправок в резолюцию о возвращении России.