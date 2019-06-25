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В Тбилиси заявили, что президент Польши выразил готовность помочь Грузии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Администрация президента Грузии сообщила, что президент Польши Анджей Дуда в телефонном разговоре с грузинской коллегой Саломе Зурабишвили выразил поддержку Грузии и готовность помочь ей в проходящих процессах.
"Телефонный разговор состоялся по инициативе Анджея Дуды. В ходе разговора о проходящих в стране процессах польский президент выразил поддержку Грузии и готовность оказать ей помощь. Было подчеркнуто, что Польша — друг Грузии. Президент заявила, что ситуация успокаивается, и правящая партия желает исполнить требование протестующих, которое касается изменения избирательной системы", — сказано в заявлении администрации грузинского президента.
Отмечается, что Зурабишвили поблагодарила коллегу за поддержку страны и ее евроатлантического стремления, а также выразила надежду, что Грузию посетят много польских туристов.
В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
В понедельник основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что власти выступают с инициативой провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной, а не смешанной системе с нулевым барьером проходимости.
Ранее Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
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В мире , Дмитрий Медведев , Саломе Зурабишвили , Анджей Дуда , Грузия , Польша
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