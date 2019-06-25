В Тбилиси заявили, что президент Польши выразил готовность помочь Грузии

"Телефонный разговор состоялся по инициативе Анджея Дуды. В ходе разговора о проходящих в стране процессах польский президент выразил поддержку Грузии и готовность оказать ей помощь. Было подчеркнуто, что Польша — друг Грузии. Президент заявила, что ситуация успокаивается, и правящая партия желает исполнить требование протестующих, которое касается изменения избирательной системы", — сказано в заявлении администрации грузинского президента.

Отмечается, что Зурабишвили поблагодарила коллегу за поддержку страны и ее евроатлантического стремления, а также выразила надежду, что Грузию посетят много польских туристов.

В Тбилиси с 20 июня проходят акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

В понедельник основатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что власти выступают с инициативой провести в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной, а не смешанной системе с нулевым барьером проходимости.