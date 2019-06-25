Министр обороны Перу умер во время инспекционной поездки

Хосе Уэрта скончался от сердечного приступа во время рабочего визита по стране.

Министр обороны Перу Хосе Уэрта умер во время рабочей поездки, причиной смерти называют сердечный приступ. Об этом сообщается на сайте перуанского правительства.

В заявлении отмечают, что политик отправился с визитом в регион Амасонас на севере страны для инспектирования наблюдательных постов, но во время проверки он потерял сознание.

Министра обороны Перу доставили на вертолете в госпиталь, медики провели все необходимые действия, однако спасти его не удалось.

Хосе Уэрта умер 24 июня в 10 часов утра по местному времени (17.00 мск.).

Уэрта возглавлял министерство обороны Перу с 2018 года. Ему был 71 год.