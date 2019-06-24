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Украина пригрозила выйти из ПАСЕ 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Украина готова отказаться от участия в работе ПАСЕ, если права России в ассамблее «восстановят без всяких условий», заявил глава украинской делегации Владимир Арьев.
Арьев заявил в Facebook, что Украина не просто «бьется», но даже «выиграла дебаты в ПАСЕ». Однако «большинство голосует, сидит тихо», «опускают глаза», утверждает он.
Арьев возмутился тем, что «люди, которые учат парламентаризму» Украину, «сами, когда надо, оказываются послушными исполнителями чужой воли». По его словам, «бой продолжается» и «продлится до среды».
Украинцы намерены «отрицать полномочия» россиян.
Он сравнил ситуацию с «оруэлловской реальностью».
«Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать», — заявил Арьев, добавив, что «осталось два дня».
Напомним, решением руководства ПАСЕ намечено голосование по резолюции, которая (если будет принята) даст право России вернуться к полноценной работе в ассамблее.
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