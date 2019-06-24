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Пятая акция антироссийского протеста началась в Грузии 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента началась пятая акция протеста, сообщает Sputnik-Georgia.
Как отмечается, митингующие не намерены расходиться пока не уйдет в отставку министр внутренних дел страны Георгий Гахария. Также люди требуют, чтобы в стране назначили внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе и освободили всех задержанных в предыдущих акциях.
Ранее сообщалось, что МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских.
C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.
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В мире , Конфликты , СНГ , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Госдума , МВД , Грузия , Тбилиси
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