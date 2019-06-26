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Грузия решила заменить российских туристов украинскими 

Lenta.ru + ещё 28 1 час назад
Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
Грузия планирует нарастить поток туристов из Украины до 400 тысяч человек в год. Такое заявление сделал посол Грузии в Украине Гела Думбадзе. Его слова приводит «Центр транспортных стратегий».
По словам грузинского дипломата, количество туристов из Украины может и должно вырасти до указанного числа.
«Я бы хотел подчеркнуто заявить: Грузия абсолютно безопасная страна. Сейчас из Украины в Грузию приезжают 170 тысяч туристов в год, я бы хотел видеть больше», — отметил Думбадзе, добавив, что украинских туристов в Грузии всегда встречают с особым отношением и широкой улыбкой.
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
Кроме того, посол призвал турагентства и владельцев гостиниц сделать особые тарифы для украинцев. Думбадзе также уточнил, что в Грузии уже восстановили традицию встречать туристов бутылкой вина по приезде.
К его словам присоединилась глава подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма Анна Романова.
«Мы не сможем быстро перебить рынок России, который составлял 1,4 миллиона человек. Но если хорошо поработать, если грузинские турператоры откроют двери и сделают скидки и при условии активной Грузии в Украине, думаю, можно выйти на уровень 400 тысяч туристов», — сказала она.
24 июня экономист Бесо Намчавадзе посчитал, что Грузия может потерять около 100 миллионов долларов в случае, если наряду с пассажирским авиасообщением Россия закроет для туристов возможность приезжать в страну через сухопутную границу.
22 июня сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится с 8 июля. За день до этого, 21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям совершать перелеты в Грузию. Кроме того, Путин поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.
Такое решение российский лидер принял в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули.
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В мире , СНГ , Грузия
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