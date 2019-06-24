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Испанскую графиню приговорили к тюрьме за кражу картины 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: © Rafael Marchante Reuters
В Мадриде суд приговорил Кристину Ордовас Гомес-Хордану, графиню Руис де Кастилья, к двум годам тюрьмы за незаконное присвоение картины фламандского живописца Антониса ван Дейка. Об этом сообщает агентство EFE.
Как отмечается, испанской графине также надо будет заплатить €165 тыс. владельцам полотна. Они купили его на аукционе в 2009 году.
Уточняется, что в 2014 году картину привезли в дом графини для проведения экспертизы, а также возможной покупки.
Считается, что графиня договорилась приобрести картину за €165 тыс., однако забрала полотно, не заплатив за него.
В итоге, картину нашли на одном из принадлежащих испанке складов в Цюрихе.
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