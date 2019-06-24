Испанскую графиню приговорили к тюрьме за кражу картины

Мадриде суд приговорил Кристину Ордовас Гомес-Хордану, графиню Руис де Кастилья, к двум годам тюрьмы за незаконное присвоение картины фламандского живописца Антониса ван Дейка. Об этом сообщает агентство EFE.

Как отмечается, испанской графине также надо будет заплатить €165 тыс. владельцам полотна. Они купили его на аукционе в 2009 году.

Уточняется, что в 2014 году картину привезли в дом графини для проведения экспертизы, а также возможной покупки.

Считается, что графиня договорилась приобрести картину за €165 тыс., однако забрала полотно, не заплатив за него.

В итоге, картину нашли на одном из принадлежащих испанке складов в Цюрихе.