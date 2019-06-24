Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил признать Сакартвело официальным названием Грузии.

Порошенко выступил с видеообращением к украинцам в Facebook и призвал поддержать Грузию, которая, как и Украина, «страдает от российской агрессии».

Порошенко вспомнил, что Грузия еще до официального признания названия Kyiv стала так именовать украинскую столицу в своих международных аэропортах.

«Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!» — заявил экс-президент.

Порошенко также призвал украинцев массово направиться в отпуск в Грузию, чтобы компенсировать стране потери от оттока российских туристов. Порошенко призвал правительство, Минтранс и украинские авиакомпании ввести скидки на полеты из Украины в Грузию и обратно.

После антироссийских митингов в Тбилиси президент РФ Владимир Путин ввел запрет на гражданское авиасообщение с Грузией и призвал туроператоров не продавать путевки в эту страну.