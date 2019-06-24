Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко предложил переименовать Грузию 

Рамблер + ещё 6 13 минут назад
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил признать Сакартвело официальным названием Грузии.
Украина и Грузия: история дружбы против России
Порошенко выступил с видеообращением к украинцам в Facebook и призвал поддержать Грузию, которая, как и Украина, «страдает от российской агрессии».
Порошенко вспомнил, что Грузия еще до официального признания названия Kyiv стала так именовать украинскую столицу в своих международных аэропортах.
«Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!» — заявил экс-президент.
Порошенко также призвал украинцев массово направиться в отпуск в Грузию, чтобы компенсировать стране потери от оттока российских туристов. Порошенко призвал правительство, Минтранс и украинские авиакомпании ввести скидки на полеты из Украины в Грузию и обратно.
После антироссийских митингов в Тбилиси президент РФ Владимир Путин ввел запрет на гражданское авиасообщение с Грузией и призвал туроператоров не продавать путевки в эту страну.
Комментарии78
В мире , Видео , Кавказ , Конфликты , Украина , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Премьер Грузии успокоил россиян9
Пока вы не уснули: Москве поставили ультиматум из-за MH1782
Евкуров сделал заявление об отставке88
ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии218
РФ советуют воспользоваться избранием Зеленского21
Видео
01:54
Порошенко предложил переименовать Грузию
В мире Кавказ
01:38
Ничего подобного. Синоптики отреагировали на страхи москвичей
Погода Новости Москвы
00:34
Алибасов плюнул в Малахова: видео
Шоу-бизнес
01:00
Киркоров ответил критикам необычным фото
Шоу-бизнес
00:44
Евкуров сделал заявление об отставке
Политика
05:08
РФ советуют воспользоваться избранием Зеленского
Политика В мире
04:50
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
Армия Ближний Восток
00:46
ВКС отомстили за гибель спецназовца в Сирии
Армия
00:45
Появилось видео атаки украинских военных в Донбассе
Армия Конфликты
05:50
В Грузии задержали автобус из России
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение