В Грузии задержали автобус из России

Грузинские пограничники задержали следующий из России в Армению автобус

Грузинские пограничники задержали в понедельник утром следующий из РФ Армению пассажирский автобус, сообщили в армянском посольстве в Тбилиси

"Сегодня в 06.00 (05.00 мск) на грузинском участке КПП Верхний Ларс за провоз запрещенного груза был задержан автобус, принадлежащий одной из армянских компаний. Посольство ведет работы с соответствующими грузинскими органами для обеспечения транспортировки в Армению пассажиров автобуса, являющихся армянскими гражданами", — сообщается на странице посольства в Facebook.

Пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктур Армении Армине Мурадян написала в соцсети, что для перевозки пассажиров армянская компания предоставила еще один автобус, который уже находится в Грузии.

"Расходы по доставке пассажиров в Армению возьмет на себя компания-перевозчик", — отметила Мурадян.

Представитель компании-перевозчика сообщил РИА Новости, что в автобусе находились армяне, в том числе с российскими паспортами.