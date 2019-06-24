В Грузии задержали автобус из России

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Грузинские пограничники задержали следующий из России в Армению автобус 

РИА Новости 56 минут назад
Грузинские пограничники задержали в понедельник утром следующий из РФ в Армению пассажирский автобус, сообщили в армянском посольстве в Тбилиси.
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"Сегодня в 06.00 (05.00 мск) на грузинском участке КПП Верхний Ларс за провоз запрещенного груза был задержан автобус, принадлежащий одной из армянских компаний. Посольство ведет работы с соответствующими грузинскими органами для обеспечения транспортировки в Армению пассажиров автобуса, являющихся армянскими гражданами", — сообщается на странице посольства в Facebook.
Пресс-секретарь министра территориального управления и инфраструктур Армении Армине Мурадян написала в соцсети, что для перевозки пассажиров армянская компания предоставила еще один автобус, который уже находится в Грузии.
"Расходы по доставке пассажиров в Армению возьмет на себя компания-перевозчик", — отметила Мурадян.
Представитель компании-перевозчика сообщил РИА Новости, что в автобусе находились армяне, в том числе с российскими паспортами.
"Пассажирами автобуса были армяне, в том числе с армянскими и российскими паспортами", — сказал собеседник агентства.
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В мире , Видео , Кавказ , РИА Новости , Армения , Грузия , Тбилиси
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