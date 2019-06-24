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Зеленского не пригласили на G20 в Японии 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Президента Украины нет в письме приглашенных на саммит.
Владимир Зеленский не встретится с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Осаке. Президент Украины не попал в списки приглашенных. Об этом сообщили в МИД Японии.
«Президента Украины нет в письме приглашенных на саммит. Ни МИД, ни ответственные за подготовку саммита не имеют информации о приезде президента в Японию», — приводит текст сообщения «Апостроф».
Саммит G20 пройдет в Японии 28-29 июня.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Владимиром Путиным в Осаке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Москве предложений по подготовке встречи не получали.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , МИД , Осака , Япония
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