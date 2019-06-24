Москве поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ

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Москве захотели поставить ультиматум ради возвращения в ПАСЕ 

Lenta.ru + ещё 2 57 минут назад
Руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам жертв крушения малайзиского Boeing 777 над Донбассом, попросило не возвращать Россию в ПАСЕ. Соответствующее письмо опубликовано в издании Telegraaf.
Фонд призвал выдвинуть Москве несколько требований для возврата в организацию. В частности, от России требуется предоставить твердые гарантии того, что власти будут сотрудничать со следствием, а также начнут судебное преследование лиц, которых международная Совместная следственная группа подозревает в крушении рейса.
19 июня совместная следственная группа объявила, что обвинения по делу о крушении Boeing 777 будут предъявлены четырем подозреваемым: россиянам Игорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и украинцу Леониду Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению зенитного ракетного комплекса «Бук», из которого, как считается, и был сбит «Боинг». Суд по делу начнется в марте 2020 года.
4 июня регламентный комитет ПАСЕ опубликовал проект резолюции, согласно которой России предоставят место для участия в июньской сессии. Это решение осудили в Эстонии и Киеве. Украинские власти заявили, что в случае возвращения России они откажутся от «вежливых жестов».
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса.
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В мире , Видео , Политика , Сергей Дубинский , Игорь Гиркин , Boeing , Москва
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