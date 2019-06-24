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В Мавритании экс-министр обороны победил на президентских выборах 

РИА Новости + ещё 1 37 минут назад
Фото: CC BY-SA 3.0 / Alexandra Pugachevsky /
Бывший министр обороны Мавритании Мухаммед ульд аш-Шейх аль-Газуани победил на президентских выборах в стране, объявила национальная независимая избирательная комиссия.
"Ульд аль-Газуани получил 52,01% голосов", — заявил во время пресс-конференции глава комиссии Мухаммед ульд Билял.
Явка на выборах составила 62,66%.
"Выборы, которые состоялись в субботу, являются победой для народа Мавритании и кирпичом для укрепления демократии в стране", — также заявил ульд Билял.
Действующий президент Мавритании Мохаммед ульд Абдель Азиз ранее заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на третий срок, так как это противоречит конституции страны. Он поддерживает кандидатуру аль-Газуани, который является его другом и бывшим сослуживцем.
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