Вас нет в графике: когда Путин встретится с Зеленским

У президента России Владимира Путина нет запланированной в Осаке на саммите «большой двадцатки» встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее в интервью передаче « Москва . Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» пресс-секретарь российского лидера отметил, что встречи, которые входят в планы Путина на саммите G20, будут посвящены урегулированию международных кризисов.

«У меня нет сомнений. Именно этому будет посвящены все контакты президента, которые сейчас еще верстаются и планируются», — заявил Дмитрий Песков, не уточнив, пройдут ли в Осаке переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Саммит лидеров «большой двадцатки» состоится 28 и 29 июня в Осаке. При этом Япония впервые будет председательствовать в G20.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский собирается поехать на этот саммит, где планировал провести встречи с главами иностранных государств, в том числе и с Путиным.

«Я считаю, что очень здорово, что эти визиты [в Брюссель, Париж и Берлин] именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным», — сказал Климкин в интервью украинскому «5 каналу».

Михаил Поплавский. 21 июня сообщалось, что команда Зеленского подготавливает встречу с российским главой государства. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Украины

«Просто приехать недостаточно, нужны предложения, надо согласовать дипломатические каналы, и потом два президента должны принять уже сформированные и согласованные решения», — считает парламентарий.

По мнению Поплавского, президент Украины понимает свою историческую миссию по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

«Это трагедия, и мы уже пять лет не можем выйти из этой ситуации. Сегодня необходимо решать этот вопрос напрямую с Владимиром Путиным, на политико-правовых и дипломатических основаниях, а военными методами мы этого не достигнем», — уверен депутат Рады.

При этом, в разговоре с украинскими журналистами он отметил, что главными тезисами встречи лидеров двух стран будет заявление Зеленского о принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

О том, что с этого вопроса он начнет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, Зеленский говорил и ранее. 18 июня в интервью немецкому изданию Bild украинский политик заявил, что начнет встречу с того, что «Донбасс и Крым — это Украина».

Касаясь темы мирного решения конфликта в Донбассе, лидер Украины обратил внимание, что намерен это сделать «дипломатическим путем». Его стремлению, считает президент, поспособствуют переговоры в «минском формате».