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Скандал с женскими криками обвалил рейтинг Бориса Джонсона 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Предвыборный рейтинг фаворита борьбы за пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ощутимо просел из-за подачи в прессе истории вокруг скандала с участием его сожительницы, 31-летней Кэрри Саймондс, пишет газета The Mail on Sunday.
Рейтинг популярности Джонсона резко упал за последние двое суток. Так, проведенный в четверг опрос — до скандала — показывал преимущество Джонсона в 27 процентных пунктов над своим оппонентов за пост лидера тори Джереми Хантом, передает ТАСС.
Субботний же опрос, проводившийся после скандала с домашней ссорой, показал, что отрыв Джонсона от Ханта сократился в два с половиной раза — до 11 процентных пунктов.
Опрос проводился и среди общей массы избирателей вне зависимости от их партийных предпочтений (такое исследование менее актуально, поскольку в самих выборах нового лидера Консервативной партии будут принимать участие только его однопартийцы).
Напомним, к кандидату в премьеры Великобритании Борису Джонсону пришли сотрудники полиции из-за заявления соседей о женских криках, звучавших из дома политика. По данным СМИ, ссора произошла в результате того, что Джонсон по неосторожности пролил бокал вина на диван светлых тонов и любимую Кэрри подушку.
Правоохранители не обнаружили никаких поводов для беспокойства, однако британские СМИ описывали семейную ссору во всех подробностях, что сам Джонсон и его сожительница называли политически мотивированным.
О ссоре с криками изначально сообщили их соседи, Том Пенн и его жена Ив Ли, проживающие прямо под квартирой Кэрри. Они являются левыми активистами и большими противниками Brexit, агитационную кампанию в пользу которого ранее возглавлял Джонсон.
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В мире , Brexit , Борис Джонсон , Консервативная партия , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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