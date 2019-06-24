Среди устроивших антироссийскую акцию футболистов нашлись россияне

Акция была организована в 19-м туре чемпионата Грузии. В майках с антироссийскими лозунгами вышли игроки «Торпедо», а также тбилисского «Локомотива» и «Металлурга» из Рустави. На футболках было написано, что часть грузинских территорий находится под российской оккупацией.