Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Климкин допустил встречу Путина и Зеленского 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
"Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Париж и Берлин) именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", — заявил Климкин в интервью украинскому "5 каналу".
Также он назвал первые зарубежные визиты Зеленского "разведкой боем".
"Обсуждение тактики по Донбассу — это супер. Нет правовых решений — это ожидаемо. Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, "Северному потоку" … это настоящая разведка боем", — отметил глава МИД.
Последние новости
У американцев появился иной, более опасный противник, чем Россия Ученые открыли обыкновенный мед с неожиданной стороны Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
В мире , Видео , Политика , Украина , Павел Климкин , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о провале соглашения по Курилам19
В Киеве поддержали слова Путина об Украине347
«Подождем, пока они созреют»: Путин о США50
«Жену свою продай, а не меня!» Зеленский разозлил украинок380
Российская певица погибла на Волге22
Видео
08:38
Сенсационная утечка: на Марсе найдена жизнь?
Наука и техника Наука
00:37
Украина пригрозила России
Украина В мире
00:25
В Киеве поддержали слова Путина об Украине
Политика В мире
05:37
Роберт Де Ниро снялся в антироссийском видео
США В мире
00:28
Неудачная посадка «Боинга»попала на видео
Происшествия
04:33
«Подождем, пока они созреют»: Путин о США
В мире Политика
07:28
Раскрыта судьба потерявших записку для Путина
Политика
04:09
«Жену свою продай, а не меня!» Зеленский разозлил украинок
Украина В мире
00:45
Радикалы в Киеве перекрыли дорогу гей-параду
В мире Украина
01:54
В Чечне объяснили фразу Кадырова «до Тбилиси всего 200 км»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение