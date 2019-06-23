Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил, что в будущем состоится встреча украинского президента Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.
"Я считаю, что очень здорово, что эти визиты (в Брюссель, Париж и Берлин) именно сейчас произошли, с временной точки зрения. Затем будут встречи в японском городе Осака, с Путиным", — заявил Климкин в интервью украинскому "5 каналу".
Также он назвал первые зарубежные визиты Зеленского "разведкой боем".
"Обсуждение тактики по Донбассу — это супер. Нет правовых решений — это ожидаемо. Сложная дискуссия относительно Совета Европы, по газу, "Северному потоку" … это настоящая разведка боем", — отметил глава МИД.