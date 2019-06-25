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Россию вернули в ПАСЕ 

Ридус + ещё 111 2 часа назад
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за приглашение российской делегации участвовать в июньской сессии, отложив рассмотрение вопроса о ее полномочиях.
«За резолюцию высказались 118 из 190 присутствовавших в зале парламентариев, 62 были против, 10 воздержались», — сообщает РИА Новости.
Приглашая Россию вернуться к работе в ПАСЕ, в международной организации сослались на решение, принятое комитетом министров Совета Европы в Хельсинки, а также «исключительные обстоятельства».
Российская делегация уже прибыла в Страсбург и подготовила заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ, сообщил журналистам руководитель делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Это последний вопрос, который необходимо урегулироваться для полноценного возобновления участия России.
Толстой отметил, что члены ПАСЕ стали заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые вынесли на рассмотрение более 200 поправок с целью затянуть принятие резолюции. «Но кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились, поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», — добавил вице-спикер Госдумы.
Напомним, российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В ответ представители РФ заявили, что отказываются работать на таких условиях, в 2016—2017 годах Россия не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий, приостановила выплату членских взносов, а в начале 2019 года поставила вопрос о возвращении взносов за три года.
Накануне представитель делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко устроил скандал в знак протеста против пророссийского выступления представителя Сербии Александра Шешеля, который в своей речи оправдал воссоединение Крыма с Россией и предложил восстановить права российской делегации в ПАСЕ.
До этого глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев не будет соблюдать минские соглашения в том случае, если Совет Европы вернет России право голоса в ПАСЕ.
Несмотря на энергичные протесты украинской стороны, за возобновление участия России в работе Совета Европы выступила даже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, хотя и объяснила это необходимостью привлекать РФ «к ответственности за нарушение прав человека».
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Комментарии263
В мире , Видео , Политика , Тереза Мэй , Павел Климкин , Петр Толстой , Алексей Гончаренко , Александр Шешель , МИД , Совет Европы , Госдума , Верховная Рада , РИА Новости , Страсбург , Хельсинки
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