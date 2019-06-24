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США назвали условия для снятия санкций с Ирана 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Atta Kenare
США готовы снять санкции с Ирана и восстанавливать с ним связи, если он согласится на действительно всеобъемлющую сделку, которая охватила бы, помимо ядерного аспекта, ракетную программу, а также его политику в регионе, заявил в понедельник спецпредставитель США Брайан Хук.
"Если бы мы смогли достичь всеобъемлющего соглашения, США были бы готовы снять санкции, восстановить дипломатические связи, которые были разорваны, но для начала должна быть сделка", — сказал Хук журналистам в ходе телефонного брифинга.
По его словам, США хотели бы достичь с Тегераном "действительно всеобъемлющей сделки", которая охватывала бы ядерную и ракетные программы Ирана, а также его деятельность в регионе.
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В мире , США , санкции Иран , Брайан Хук , Иран
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