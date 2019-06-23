«Вконец обнаглели»: россияне в Грузии Саакашвили не нужны

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили обвинил россиян в наглости и сказал, что в принципе российские туристы на грузинской земле не нужны.

«Россияне обнаглели до конца. Они привезли нам реального оккупанта. Который воссел в парламенте Грузии и поднял российский флаг. И молодежь выступила», — сказал Саакашвили в эфире телеканала «112 Украина».

Он также призвал украинцев приезжать на курорты Грузии вместо россиян, поток которых иссякает на фоне введенного Москвой запрета на авиасообщения.

Со своей стороны уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к своей грузинской коллеге Нино Ломджарии с призывом проследить за соблюдением прав и свобод россиян в Грузии, передает РИА «Новости».

«Подобные нарушения прав человека недопустимы в обществе, намеренном уважать и защищать общечеловеческие ценности, закрепленные во Всемирной декларации прав человека», — пояснила российский омбудсмен.

«Я думаю, что грузинские власти должны извиниться перед РФ за столь недружественный прием делегации РФ.

Я все-таки считаю, что здравый смысл должен возобладать, и ситуация в Грузии стабилизируется в ближайшие недели, и россияне смогут снова беспрепятственно посещать эту красивую страну с богатой историей и гостеприимным народом», — пояснил правозащитник.

Однако, ни соблюдать права россиян, ни извиняться Тбилиси пока не собирается. Так, днем ранее в столице Грузии подверглaсь нaпaдению съемочнaя группa телекaнaлa «Россия 24».

Группа молодых людей напала на корреспондентa и оперaторa российского телекaнaлa, когдa те брaли интервью у влaдельцa турaгентствa. Местные пытались побить приезжих из России сотрудников СМИ, но за них заступился муж хозяйки турaгентствa и во избежание крупной потасовки нападавшие решили уйти от конфликта, передает НСН.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. При этом сама Зурабишвили называла Россию «врагом и оккупантом».

На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий».

Согласно указу, с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Туроператорам и турагентам на время действия запрета было рекомендовано воздерживаться от реализации путевок в Грузию.

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого рекомендовал МИД предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистов.

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«При этом примечательно, что причастность Саакашвили к протестам не скрывается даже теми силами, которые стоят за ним. После ухода Саакашвили с поста президента Грузии Москва создала режим наибольшего благоприятствования Тбилиси во всем. Так что сейчас, Россия — это сук, на котором сидит маленькая Грузия. И она этот сук пилит», — указал эксперт.