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Крысы выгнали Елизавету II из дворца 

360tv.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Reuters
Букингемский дворец в Великобритании кишит крысами. Из-за этой напасти королеве Елизавете II пришлось в ужасе покинуть свой дом, сообщил таблоид The Sun со ссылкой на источник.
Грызуны бегали, в том числе, и на кухне. Пока монаршая особа в отъезде, во дворец приехали специалисты по борьбе с вредителями. Они перечислили персоналу шаги, необходимые для того, чтобы предотвратить распространение крыс. Сотрудники узнали, что важно закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.
Крысы — известная проблема Лондона. Грызуны особенно любят забираться в старые постройки. Поэтому Букингемский дворец не стал исключением, его построили в 1703 году.
В 2018 году в Британии распространились новости о том, что крысы-мутанты угрожают королевству. Эти грызуны перестали реагировать на яд, которым их травили. Новые особи выросли до размеров кошки.
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