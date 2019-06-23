Крысы выгнали Елизавету II из дворца

Букингемский дворец в Великобритании кишит крысами. Из-за этой напасти королеве Елизавете II пришлось в ужасе покинуть свой дом, сообщил таблоид The Sun со ссылкой на источник.

Грызуны бегали, в том числе, и на кухне. Пока монаршая особа в отъезде, во дворец приехали специалисты по борьбе с вредителями. Они перечислили персоналу шаги, необходимые для того, чтобы предотвратить распространение крыс. Сотрудники узнали, что важно закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.

Крысы — известная проблема Лондона. Грызуны особенно любят забираться в старые постройки. Поэтому Букингемский дворец не стал исключением, его построили в 1703 году.

В 2018 году в Британии распространились новости о том, что крысы-мутанты угрожают королевству. Эти грызуны перестали реагировать на яд, которым их травили. Новые особи выросли до размеров кошки.