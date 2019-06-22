Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тбилиси возобновились акции протеста 

Lenta.ru 22 минуты назад
В центре Тбилиси возобновились акции протеста, передает РИА Новости.
Демонстранты, в частности, перекрыли проспект Руставели, который был открыт в течение дня. Отмечается, что новая акция не так многочисленна, как те, которые были 20 и 21 июня. Также проходит митинг у здания парламента Грузии.
Два грузинских кафе изменили цены для россиян
Предыдущие акции закончились разгоном с применением полицией силы. В результате пострадали 240 человек, среди них 80 сотрудников правоохранительных органов. В грузинском парламенте, как пишет ТАСС, пообещали, что лечение всех пострадавших будет оплачено государством.
События в Тбилиси, которым предшествовал инцидент с севшим в кресло спикера парламента Грузии депутатом Госдумы, привели к новому ухудшению отношений республики с Россией. На фоне прошедших в Грузии многотысячных антироссийских акций протеста президент Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля перевозить пассажиров в эту страну, позднее Москва решила, что в РФ не смогут летать грузинские перевозчики. Таким образом, вскоре между двумя странами вновь прекратится прямое авиасообщение, которое было закрыто с августа 2008-го по август 2010 года.
Последние новости
Авиасообщение между Россией и Грузией полностью прекратится Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров» Путин высказался о возможности отдать Курилы
Комментарии8
В мире , Видео , Кавказ , Владимир Путин , Госдума , МВД , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД озвучил требование России к Грузии64
Россия ответила на заявление США по ядерному удару126
«Если бы не Ельцин»: как Крым мог стать российским31
Конфликт в Донбассе: Россия ответила Украине на обвинения
Два грузинских кафе изменили цены для россиян373
Видео
00:58
Певцов записал видеообращение к Путину
Общество
04:21
Конфликт Алибасова и Мухиной попал на видео
Шоу-бизнес
06:11
Зеленский заговорил о войне
В мире Украина
04:21
Алибасова могли накачивать наркотиками
Шоу-бизнес
04:21
«Это чушь собачья»: Алибасов записал видеообращение
Шоу-бизнес
00:21
Грузин отбил атаку на российских журналистов
Кавказ В мире
00:58
Не только Крым: Россия присоединит пять островов
Общество
05:50
В России потребовали от Грузии гарантий безопасности
Политика Кавказ
01:01
Полеты астронавтов США оказались под угрозой
Наука и техника
00:21
Массовая драка призывников попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть