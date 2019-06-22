В США назвали ошибкой приглашение Гаврилова в Грузию

Приглашение в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия российского депутата Сергея Гаврилова было «ошибкой», заявил телекомпании «Рустави-2» представитель посольства США Николас Берлинер, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

«Крайне озабочены событиями этих дней. Насилие неприемлемо», — прокомментировал он акции, последовавшие за визитом в Грузию российских депутатов.

«Нужны диалог и действия в рамках Конституции. Обстановка в Грузии сейчас поляризована», — заявил американский дипломат.

«Приглашение в Грузии российского депутата было ошибкой, — сказал Николас Берлинер. — Народ озлобился. Приемлем мирный протест, но насилие — нет».

По его словам, обязательно нужно расследовать факты насильственных действий в Тбилиси.

Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.