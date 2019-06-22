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В США назвали ошибкой приглашение Гаврилова в Грузию 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Приглашение в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия российского депутата Сергея Гаврилова было «ошибкой», заявил телекомпании «Рустави-2» представитель посольства США Николас Берлинер, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Крайне озабочены событиями этих дней. Насилие неприемлемо», — прокомментировал он акции, последовавшие за визитом в Грузию российских депутатов.
«Нужны диалог и действия в рамках Конституции. Обстановка в Грузии сейчас поляризована», — заявил американский дипломат.
«Приглашение в Грузии российского депутата было ошибкой, — сказал Николас Берлинер. — Народ озлобился. Приемлем мирный протест, но насилие — нет».
По его словам, обязательно нужно расследовать факты насильственных действий в Тбилиси.
Во время столкновений полиции и радикалов пострадали 240 человек. В больницах пока остаются 52, в том числе двое в реанимации.
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В мире , США , Сергей Гаврилов , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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