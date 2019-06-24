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Эрдоган со второго раза признал победу оппозиции в Стамбуле 

Ридус + ещё 42 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат от основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу одержал победу на повторных выборах мэра Стамбула. В отличие от первого раза, президент Турции Раджеп Эрдоган признал итоги голосования и поражение своего соратника по Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыма.
Согласно предварительным данным Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции после обработки 99,4% голосов, Экрем Имамоглу набрал 54% голосов, а бывший премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым — лишь 45,1%.
Партия Партия справедливости и развития потерпела поражение на выборах мэра Стамбула впервые с 2002 года, причем уступила даже в районах Фатих, Ускюдар, Эйуп и Бейкоз, которые всегда считались оплотом сторонников Эрдогана, пишет ТАСС.
«Я надеюсь, что результаты повторных выборов мэра Стамбула пойдут на пользу городу. Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу, который одержал победу на выборах, согласно неофициальным результатам», — написал турецкий лидер в Твиттере.
Первые в этом году выборы мэра Стамбула состоялись в марте 2019 года, однако их итоги были отменены властями, что вызвало массовые протесты не только среди жителей города и по всей Турции. На этот раз Имамоглу победил Йылдырыма с еще большим отрывом, чем в первый раз. Значение этого события для Турции сложно переоценить, поскольку там популярен лозунг: «Кто управляет Стамбулом, тот управляет всей страной».
Напомним, наиболее резонансной новостью о Стамбуле в последние месяцы стало обещание Эрдогана снова сделать мечетью всемирно известный памятник византийского зодчества и один из самых значимых православных храмов в мире — собор Святой Софии. Окончательное решение этого вопроса он связывал с муниципальными выборами.
«Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после выборов. Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично», — заявил тогда турецкий лидер.
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Комментарии
В мире , Бинали Йылдырым , Партия справедливости и развития , Народно-республиканская партия , ИТАР-ТАСС , Стамбул , Турция
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