Порошенко прокомментировал заведенные из-за его действий уголовные дела

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что персонально против него на Украине не заведено ни одного уголовного дела.

"Против Порошенко не возбуждено ни одного уголовного дела. Точка. По факту возбуждено несколько уголовных дел… Подчеркиваю: я горжусь каждым уголовным делом, которое открыто по факту", — заявил пятый президент в эфире телеканала "Украина".

Он отметил, что одно дело касается военных действий в Донбассе, второе было возбуждено по факту издания приказа для группы военных кораблей ВМС Украины отправиться из Одессы в Азовское море к Мариуполю.

"Третий факт — обращение Юлии Тимошенко относительно украинской газотранспортной системы. Точно скажу, что не Тимошенко комментировать газовые вопросы. А может, наоборот — ведь именно она в 2009 году подписала контракт, в результате которого Украина был нанесен ущерб более чем на 40 миллиардов долларов", — отметил лидер "Европейской солидарности".

Порошенко опроверг информацию о продаже украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Последнее, что хочу отметить: информация о продаже или изменении собственности ГТС точно ложь и точно не соответствует действительности", — подчеркнул он.