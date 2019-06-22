Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным

"Это непросто, но я хотел бы достичь прогресса", — приводит слова Абэ, прозвучавшие в эфире телеканала Yomiuri.

Кроме того, в отношении опасений, которые существуют у российской стороны по поводу различных аспектов военного союза Японии и США, он заявил, что "переговоры (с Россией — ред.) изначально вел, исходя из японо-американских союзнических отношений".

"Я хочу найти пути решения этих проблем", — сказал Абэ.

Как ожидается, встреча двух лидеров состоится 29 июня в Осаке на полях саммита стран-членов "группы двадцати", который пройдет в этом городе 28-29 июня.