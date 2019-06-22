Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Абэ выразил надежду на прогресс в переговорах с Путиным 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ надеется на прогресс в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки", который пройдет в японском городе Осака 28-29 июня.
"Это непросто, но я хотел бы достичь прогресса", — приводит слова Абэ, прозвучавшие в эфире телеканала Yomiuri.
Кроме того, в отношении опасений, которые существуют у российской стороны по поводу различных аспектов военного союза Японии и США, он заявил, что "переговоры (с Россией — ред.) изначально вел, исходя из японо-американских союзнических отношений".
"Я хочу найти пути решения этих проблем", — сказал Абэ.
Как ожидается, встреча двух лидеров состоится 29 июня в Осаке на полях саммита стран-членов "группы двадцати", который пройдет в этом городе 28-29 июня.
Последние новости
У американцев появился иной, более опасный противник, чем Россия Ученые открыли обыкновенный мед с неожиданной стороны Симоньян прокомментировала протесты в Тбилиси
В мире , Политика , Синдзо Абэ , Владимир Путин , Осака , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО оценили вероятность военного конфликта с РФ49
Столкновение интересов: что известно о ЧП в Грузии282
Кравчук раскритиковал команду Зеленского3
Ротару нашла способ быть ближе к российскому зрителю25
Школьница раскрыла секрет сдачи ЕГЭ на 100 баллов5
Видео
02:53
«Как Алибасов»: Новое ЧП с «Кротом»
Происшествия
04:27
Два наряда полиции: подробности конфликта у Алибасова
Шоу-бизнес
01:51
Путин поручил вывезти россиян из Грузии
Политика
00:45
Появилось видео заблудившихся на огороде войск НАТО
Армия Войска
01:30
«Могу покрасить ларек». Как Коломойский поможет Донбассу
Украина В мире
04:35
Вторая волна протестов накрыла Тбилиси
В мире Кавказ
00:36
Пока вы не уснули: Грузия обвинила Россию в «революции»
В мире
01:44
«Россия — враг»: россиянам сделали предупреждение
Общество
03:43
Демонстранты в Тбилиси потеряли глаза
В мире
01:51
Названы имена организаторов беспорядков в Грузии
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение