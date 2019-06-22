Кравчук указал Зеленскому на ошибки в его команде

Бывший президент Украины Леонид Кравчук упрекнул команду Зеленского в том, что они слишком легкомысленно относятся к слову. По его мнению, из аппарата главы государства не должны исходить разные позиции.

«Я сейчас наблюдаю очень пониженное и примитивное отношение к слову как таковому. И не только к самому слову, но и к его автору. У меня в администрации был такой порядок: я собрал своих людей и сказал: «Ваша роль и слова — только в помещении администрации, за ее пределами с народом общаюсь только я или мой пресс-секретарь»», — сказал Кравчук в интервью телеканалу NewsOne.

Бывший президент заявил, что Зеленский не должен позволять подчиненным высказывать позицию якобы от своего лица. Кравчук назвал текущее положение «недоразумением». Он подчеркнул, что слово президента «важное» и «ответственное», и он должен следить «за каждым акцентом и предложением».

Кравчук также прокомментировал высказывания по поводу атмосферы в здании администрации президента , в котором трудно работать. Экс-глава Украины посоветовал Зеленскому попробовать поработать в шахте.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 год.