Украинцы рассказали об отношении к русскому языку

Жители Украины используют русский язык почти так же часто, как и украинский, свидетельствуют данные опроса, проведенного TNS

Большинство из них считают родным украинский язык и поддерживают его статус как единственного государственного, хотя в повседневной жизни чаще всего говорят на двух языках.

Для большинства опрошенных родным является украинский язык (63%), русский назвали родным треть респондентов (35%). Кроме родного, респонденты знают также английский (70%), русский (63%), украинский (36%) и польский (24%). Дома и на работе украинцы одинаково часто используют русский и украинский языки, вместе с тем русский преобладает в общении с друзьями и в интернете.

Дома и в семейном кругу примерно одинаковая часть респондентов обычно общаются на русском и украинском языках (по 49%). Украинский язык доминирует в учебных заведениях (53%), тогда как русский преобладает в неформальном общении — с друзьями, знакомыми (52%) и в интернете (56%).

Участники опроса оценили свое знание украинского и русского языков на уровне выше среднего (средняя оценка 7,4 для обоих языков), английского — на уровне ниже среднего (средняя оценка 3,7). Опрос проводился среди тысячи жителей Украины в возрасте 18-55 лет.