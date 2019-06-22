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Украинцы рассказали об отношении к русскому языку 

Рамблер + ещё 4 33 минуты назад
Жители Украины используют русский язык почти так же часто, как и украинский, свидетельствуют данные опроса, проведенного TNS.
Стало известно отношение украинцев к России
Большинство из них считают родным украинский язык и поддерживают его статус как единственного государственного, хотя в повседневной жизни чаще всего говорят на двух языках.
Для большинства опрошенных родным является украинский язык (63%), русский назвали родным треть респондентов (35%). Кроме родного, респонденты знают также английский (70%), русский (63%), украинский (36%) и польский (24%). Дома и на работе украинцы одинаково часто используют русский и украинский языки, вместе с тем русский преобладает в общении с друзьями и в интернете.
Дома и в семейном кругу примерно одинаковая часть респондентов обычно общаются на русском и украинском языках (по 49%). Украинский язык доминирует в учебных заведениях (53%), тогда как русский преобладает в неформальном общении — с друзьями, знакомыми (52%) и в интернете (56%).
Участники опроса оценили свое знание украинского и русского языков на уровне выше среднего (средняя оценка 7,4 для обоих языков), английского — на уровне ниже среднего (средняя оценка 3,7). Опрос проводился среди тысячи жителей Украины в возрасте 18-55 лет.
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В мире , Видео , Украина
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