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Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас, сообщило в пятницу правительственное бюро печати и информации.
Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент Кипра Никос Анастасиадис.
Христофиасу было 72 года. Он был президентом Кипра в 2008-2013 годах, до этого семь лет возглавлял парламент. Христофиас долгие годы являлся лидером Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ, кипрской компартии).
Он был сторонником укрепления отношений Кипра с Россией, в 2010 году был награжден Орденом Дружбы за большой личный вклад в развитие всесторонних российско-кипрских связей.
Христофиас был госпитализирован в Никосии 18 мая, а 20 мая переведен в отделение интенсивной терапии из-за значительных проблем с дыхательной системой. Для лечения были приглашены иностранные специалисты.
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В мире , Димитрис Христофиас , Никос Анастасиадис , Кипр
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