Умер экс-президент Кипра Димитрис Христофиас

Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас , сообщило в пятницу правительственное бюро печати и информации.

Соболезнования в связи с его кончиной выразил президент Кипра Никос Анастасиадис

Христофиасу было 72 года. Он был президентом Кипра в 2008-2013 годах, до этого семь лет возглавлял парламент. Христофиас долгие годы являлся лидером Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ, кипрской компартии).

Он был сторонником укрепления отношений Кипра с Россией, в 2010 году был награжден Орденом Дружбы за большой личный вклад в развитие всесторонних российско-кипрских связей.

Христофиас был госпитализирован в Никосии 18 мая, а 20 мая переведен в отделение интенсивной терапии из-за значительных проблем с дыхательной системой. Для лечения были приглашены иностранные специалисты.