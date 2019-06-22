Трамп хочет быть президентом всегда

Президентские выборы в Америке состоятся 3 ноября 2020 года и действующий глава США уже официально объявил о своём решении претендовать на второй срок в Овальном кабинете.

Как писал News.ru ранее, президент Штатов заявил, что не стремится начинать войну с Ираном. По его словам, удар американских военных приведёт к разрушениям, с которыми Тегерану ещё не приходилось сталкиваться.