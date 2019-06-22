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Трамп хочет быть президентом всегда 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Американский лидер Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter видео под названием «Трамп навечно».
Президентские выборы в Америке состоятся 3 ноября 2020 года и действующий глава США уже официально объявил о своём решении претендовать на второй срок в Овальном кабинете.
Как писал News.ru ранее, президент Штатов заявил, что не стремится начинать войну с Ираном. По его словам, удар американских военных приведёт к разрушениям, с которыми Тегерану ещё не приходилось сталкиваться.
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В мире , США , Дональд Трамп
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