Американский лидер Дональд Трамп разместил на своей странице в Twitter видео под названием «Трамп навечно».
pic.twitter.com/JDS4zUXXJG— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 июня 2019 г.
Президентские выборы в Америке состоятся 3 ноября 2020 года и действующий глава США уже официально объявил о своём решении претендовать на второй срок в Овальном кабинете.
Как писал News.ru ранее, президент Штатов заявил, что не стремится начинать войну с Ираном. По его словам, удар американских военных приведёт к разрушениям, с которыми Тегерану ещё не приходилось сталкиваться.