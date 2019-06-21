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Вторая волна протестов накрыла Тбилиси 

Газета.Ru 22 минуты назад
В Тбилиси митингующие второй день подряд собираются у здания парламента в центре столицы, сообщает Sputnik Грузия.
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Накануне вечером акция протеста переросла в беспорядки. Протестующие пытались ворваться в здание парламента, в ответ на это полиция применили слезоточивый газ и резиновые пули. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, в том числе корреспондент «Газеты.Ru».
В настоящее время на площади перед зданием парламента собрались несколько сотен человек.
Сотрудники аппарата парламента Грузии покинули здание по соображениям безопасности.
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В мире , Видео , Кавказ , Газета.Ru , ИА Sputnik , Грузия , Тбилиси
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