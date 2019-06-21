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«ДНР, вперед»: ирландцам запретили въезд на Украину 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине пограничники не пустили в страну двух ирландцев, которые начали кричать в киевском аэропорту "ДНР, вперед". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы.
Как отмечается, ирландцы заявили, что они приехали в страну как туристы. При этом обратных билетов у них не было.
Также пограничники обнаружили у них при досмотре георгиевские ленты.
Кроме того, на одном из ирландцев была футболка с российской символикой.
Уточняется, что пограничники не впустили их на Украину, а также запретили въезд в страну на три года.
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