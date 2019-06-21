«ДНР, вперед»: ирландцам запретили въезд на Украину

На Украине пограничники не пустили в страну двух ирландцев, которые начали кричать в киевском аэропорту "ДНР, вперед". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу государственной пограничной службы.

Как отмечается, ирландцы заявили, что они приехали в страну как туристы. При этом обратных билетов у них не было.

Также пограничники обнаружили у них при досмотре георгиевские ленты.

Кроме того, на одном из ирландцев была футболка с российской символикой.

Уточняется, что пограничники не впустили их на Украину, а также запретили въезд в страну на три года.