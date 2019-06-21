«ДНР, вперед»: украинцы прогнали ирландцев с флагами РФ

Двух граждан Ирландии не пустили в Украину за то, что в аэропорту «Борисполь» они появились в одежде с российской символикой, а также кричали «ДНР, вперёд», говорится на сайте украинской погранслужбы. Пограничники закрыли мужчинам въезд в страну на три года.

В инциденте поучаствовали два ирландца 1998 и 1997 года рождения, которые прилетели в «Борисполь» рейсом из Дублина. Отмечается, что в Украину молодые люди прибыли как туристы. При этом один из них был одет в футболку с российской символикой и ранее, как выяснили пограничники, посещал Россию. Ирландцы заявили, что обратных билетов у них нет.

В сообщении также говорится, что пристальное внимание сотрудников госпогранслужбы молодые люди привлекли, когда, сойдя с самолёта, достали георгиевские ленты и начали кричать «ДНР, вперёд».

Впоследствии в багаже «нарушителей» были обнаружены предметы, «носящие провокационный характер», в частности с национальной символикой РФ.

В настоящий момент принято решение закрыть ирландцам въезд на территорию Украины на ближайшие три года.