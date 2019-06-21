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Появилась первая жертва беспорядков в Грузии 

Lenta.ru + ещё 55 1 час назад
Фото: Zurab Tsertsvadze / AP
В Тбилиси в результате беспорядков погиб один человек. Об этом сообщает РЕН ТВ.
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По информации телеканала, участник протестов скончался в больнице.
Акция протеста в столице Грузии возобновилась 21 июня. Она снова проходит у здания парламента. На этот раз протестующие также установили сцену и звуковое оборудование. Студенты, решившие принять участие в очередной акции перекрыли ведущий к парламенту проспект Руставели.
Волнения в Грузии начались 20 июня и быстро переросли в столкновения между митингующими и полицией. Для разгона многотысячной акции полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. В результате пострадали 240 человек, из которых 80 оказались сотрудниками полиции. Также МВД республики сообщило, что в результате акции были задержаны 305 человек.
Выход людей на улицу был спровоцирован действиями российского депутата и главы Межпарламентской ассамблеи православия Сергея Гаврилова. Он открыл сессию организации, сидя в кресле главы грузинского парламента, что вызвало возмущение сначала оппозиционных депутатов из партий «Единое национальное движение» и «Европейская Грузия», а потом и грузинской общественности.
В России считают, что радикальная оппозиция Грузии специально использовала визит российской делегации для организации беспорядков. Президент страны Владимир Путин обсудил волнения в Тбилиси с Совбезом.
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Комментарии22
В мире , Кавказ , Сергей Гаврилов , Владимир Путин , МВД , Тбилиси
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