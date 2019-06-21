«Россия — враг и оккупант»: президент успокаивает грузин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против эскалации массовых протестов в Тбилиси, поскольку по ее мнению, беспорядки лежат в сфере российских интересов. Соответствующее обращение политик опубликовала в своем фейсбуке.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», — подчеркнула Зурабишвили.

По словам грузинского президента, «раскол страны» и внутреннее противостояние играют лишь «на руку России» и являются «самым опытным оружием» Москвы. Она отметила, что те, кто поддерживает массовые беспорядки и протесты в Тбилиси, поддерживают и «российскую политику».

Кроме того, Саломе Зурабишвили резко осудила экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, призывавшего протестующих и полицию не подчиняться требованиям властей.

«Абсолютно неприемлемо, чтобы из-за рубежа гражданин другой страны призывал полицию к неподчинению. И такой антиконституционный призыв транслируется общественным телевидением», — возмутилась политик.

По мнению Зурабишвили, начавшиеся в четверг, 20 июня, протесты в центре Тбилиси являются преступлением.

Митинг и столкновения с полицией начались в грузинской столице из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова . Как президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), Гаврилов в начале заседания занял кресло спикера грузинского парламента.

По словам самого парламентария, он занял место в президиуме «по сложившейся традиции» и по предложению грузинской стороны — он выступал в кресле главы правительства в других странах. Кроме того, Гаврилов выступил с речью на русском языке.

Прозападные депутаты Грузии от партий «Европейская Грузия» и «Единое национальное движение», возмущенные «осквернением», потребовали от российской делегации покинуть парламент. После этого представители оппозиции назвали россиян «оккупантами» и сами покинули зал заседаний.

На площади у парламента началась многотысячная акция протеста. Представители оппозиции вместе с митингующими требовали отставки грузинского правительства. Кроме того, над площадью раздавались крики «Сакартвело!», что в переводе означает «Грузия».

Основное требование протестующих — отставка «до полуночи» председателя парламента Ираклия Кобахидзе , министра внутренних дел Георгия Гахария и главы службы госбезопасности Вахтанга Гомелаури.

Вскоре толпа ворвалась в здание парламента. Депутата Гаврилова протестующие облили водой и потребовали «убираться прочь из страны». Россияне под охраной отправились в отель, желая избежать дальнейшей эскалации, и вскоре вылетели в Москву. При этом здание отеля, в котором размещалась российская делегация, протестующие забросали сырыми яйцами.

«Они ворвались в зал, захватили трибуну и мое место. Начали искать меня, вырывать документы, поливать водой… Это, я так понимаю, из партии Саакашвили, но я не знаю этих людей», — предположил российский парламентарий.

Грузинская полиция, пытаясь оттеснить манифестантов от парламента, применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. В результате столкновений пострадали 52 человека, сообщил Минздрав Грузии.

Депутат ГД Сергей Гаврилов заявил, что «провокация» в Тбилиси основывалась на «фейк ньюс». За день до прибытия в страну делегации из России грузинские СМИ публиковали статьи, в которых Гаврилова обвиняли в участии в боевых действиях в Абхазии и Южной Осетии.

Он действительно побывал во многих горячих точках, но исключительно с гуманитарной миссией, подчеркнул парламентарий.

«Этого не было никогда, ни на одной стороне я не участвовал в войне с оружием в руках. И занимался только участием в гуманитарных программах», — заявил Гаврилов «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что в толпе были замечены «люди, говорившие на американской версии английского языка», раздававшие плакаты «антирусского, антироссийского характера». Кроме того, по словам депутата Госдумы, протест «носил антиправославный характер».

Гаврилов заявил, что грузинская оппозиция «пыталась разжечь страх», чтобы «развернуть острие против законной власти».

Впоследствии организатор Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси, грузинский парламентарий Закария Куцнашвили принес извинения грузинам за скандал с участием российского депутата Гаврилова, сообщает НСН.