Олигархи еще не знают: Зеленский убедил скинуться на Донбасс

Крупнейшие украинские бизнесмены согласились «инвестировать» в Донбасс и социальные проекты на Украине. Об этом в четверг, 20 июня, заявил президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии «Слуга народа» в Киеве

По словам украинского президента, он «не будет ждать окончания войны».

«Нужно наглядно продемонстрировать людям» преимущества жизни «в родной, свободной и независимой Украине».

Он также сообщил, что Украина запускает масштабный проект по реинтеграции и восстановлению Донбасса, стоимость которого составит более 300 млрд гривен или порядка $11 млрд

По словам Владимира Зеленского, уже сейчас «надо начинать работать на территориях Донбасса».

При этом, по его словам, в Донбасс будут вкладывать средства Ринат Ахметов (собственник компании СКМ), Виктор Пинчук (собственник компании «Интерпайп») и Игорь Коломойский (собственник группы «Приват»).

«С другими я еще не встретился. Собираюсь, где-то прячутся. Они берут на себя решение конкретных вопросов, например, господин Пинчук сейчас обеспечит квартирами 24 семьи наших пленных моряков. И дальше будет заниматься проблемами социальной помощи для всех военнослужащих. Это наша договоренность», — сказал Зеленский.

При этом Ринат Ахметов займется инвестированием в медицину, инфраструктуру, а также в строительство дорог на Донбассе.

«Первый результат вы уже видели: 200 «скорых» для больниц во всей Украине», — сообщил президент.

Так же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Игорь Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он «еще не знает».

На Украине неоднократно обвиняли Игоря Коломойского в покровительстве президента Зеленского, хотя сам он это неоднократно опровергал.

Ранее, 14 июня, Владимир Зеленский заявил, что мир на юго-востоке страны является главной задачей его политики.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — эти слова украинского лидера приводила его пресс-служба.

На Украине в последнее время вообще очень много внимания уделяется проблемам Донбасса и даже звучат открытие намеки на возможность снятия транспортной блокады с региона.

Напомним, транспортное сообщение между Украиной и ДНР и ЛНР было прекращено в 2017 году, и сейчас в Киеве заговорили о его возобновлении.

Киев намерен снять транспортную блокаду с Донбасса, следует из стратегии «Укрзализныци» до 2023 года. Об этом писало издание Liga.net со ссылкой на стратегию компании до 2023 года. Документ 12 июня был одобрен украинским правительством , но еще не опубликован.

В нем отмечалось, что в случае снятия транспортной блокады в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40% от количества 2016 года, железной руды — 30%, черных металлов —15%. При этом к 2030 году показатели планируется увеличить вдвое.

Как поясняли опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, на данный момент отсутствие возможности возить уголь с Донбасса приводит к увеличению издержек для Украины, поскольку приходится замещать этот канал за счет иных, более дорогих вариантов поставок.

Бывший президент Украины Леонид Кучма на днях даже назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса. Он описал его в социальной сети Facebook.

В частности, по его словам, власти Киева рассмотрят такую возможность только после того, как Украина вернет себе контроль над активами в регионе.

Он отметил, что работа по этому вопросу должна проходить с двусторонним движением и на основе обоюдности.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности», — цитирует Кучму его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.

Между тем во время прямой линии в четверг, 20 июня, президент России Владимир Путин напомнил о том, что, по словам Зеленского, Украина не готова к прямому диалогу с ДНР и ЛНР.