Суд в Эквадоре освободил из-под стражи соратника Ассанжа

Суд в эквадорской провинции Пичинча удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в четверг газета El Comercio.

Согласно постановлению, вместо заключения под стражей Бини будет обязан каждую неделю являться в суд, чтобы отчитаться о своем местоположении. На свободу швед выйдет в эту пятницу.

Бини был задержан в аэропорту Кито 11 апреля по подозрению во взломе правительственного банка данных. Согласно заявлению главы МВД Эквадора Марии Паулы Ромо, он "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в стране с целью нанести ущерб правительству".

Как отмечала британская газета Daily Express, соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks.