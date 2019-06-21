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Суд в Эквадоре освободил из-под стражи соратника Ассанжа 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Суд в эквадорской провинции Пичинча удовлетворил ходатайство об освобождении из-под стражи шведского подданного Уле Бини, который считается соратником основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщила в четверг газета El Comercio.
Согласно постановлению, вместо заключения под стражей Бини будет обязан каждую неделю являться в суд, чтобы отчитаться о своем местоположении. На свободу швед выйдет в эту пятницу.
Бини был задержан в аэропорту Кито 11 апреля по подозрению во взломе правительственного банка данных. Согласно заявлению главы МВД Эквадора Марии Паулы Ромо, он "способствовал попыткам дестабилизации ситуации в стране с целью нанести ущерб правительству".
Как отмечала британская газета Daily Express, соратник Ассанжа участвовал в разработке программного обеспечения для сайта WikiLeaks.
ТАСС: последние новости
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В мире , Wikileaks , МВД , Эквадор
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