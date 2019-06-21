Премьер Ирландии: выбрать папу Римского легче, чем кандидатов на посты в ЕС

Как ранее сообщил источник РИА Новости, лидеры ЕС на саммите уже почти четвертый час обсуждают "пакет" из четырех кандидатур в преемники главам ЕК, Евросовета , дипслужбы ЕС и ЕЦБ . Пока решение не достигнуто, дискуссии продолжаются.

"Нет никакой новости в том, что европейский политический процесс порой требует несколько раундов. Очень часто легче избрать Папу, чем эти конкретные позиции", — прокомментировал процесс согласования кандидатов ирландский премьер.

На основе полученных на выборах в ЕП европейскими движениями результатов лидерам ЕС предстоит согласовать кандидатуру нового главы ЕК и всей комиссии и внести их на утверждение ЕП нового созыва. По устоявшейся в последние годы практике, которая подвергается критике, наибольшие шансы занять этот пост получал "ведущий кандидат" от партии, набравшей самое большое число мандатов в ЕП.

Состоящие с президентом Франции Эммануэлем Макроном в альянсе либералы, ставшие третьей по величине фракцией, отказываются автоматически поддерживать партийную систему отбора, которая позволила бы в приоритетном порядке занять кресло главы ЕК Манфреду Веберу от "Европейской народной партии".