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Премьер Ирландии: выбрать папу Римского легче, чем кандидатов на посты в ЕС 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Избрать папу Римского бывает легче, чем согласовать кандидатуры на руководящие посты в ЕС, заявил журналистам в Брюсселе премьер Ирландии Лео Варадкар.
Как ранее сообщил источник РИА Новости, лидеры ЕС на саммите уже почти четвертый час обсуждают "пакет" из четырех кандидатур в преемники главам ЕК, Евросовета, дипслужбы ЕС и ЕЦБ. Пока решение не достигнуто, дискуссии продолжаются.
"Нет никакой новости в том, что европейский политический процесс порой требует несколько раундов. Очень часто легче избрать Папу, чем эти конкретные позиции", — прокомментировал процесс согласования кандидатов ирландский премьер.
На основе полученных на выборах в ЕП европейскими движениями результатов лидерам ЕС предстоит согласовать кандидатуру нового главы ЕК и всей комиссии и внести их на утверждение ЕП нового созыва. По устоявшейся в последние годы практике, которая подвергается критике, наибольшие шансы занять этот пост получал "ведущий кандидат" от партии, набравшей самое большое число мандатов в ЕП.
Состоящие с президентом Франции Эммануэлем Макроном в альянсе либералы, ставшие третьей по величине фракцией, отказываются автоматически поддерживать партийную систему отбора, которая позволила бы в приоритетном порядке занять кресло главы ЕК Манфреду Веберу от "Европейской народной партии".
Кандидатуру немца Вебера, наряду с либеральными демократами, не поддерживает Партия европейских социалистов, сохранившая вторые позиции в ЕП. Социалисты настаивают на кандидатуре своего выдвиженца, первого вице-председателя Еврокомиссии голландца Франса Тиммерманса, а либералы хотят видеть в кресле главы исполнительной коллегии ЕС еврокомиссара по конкуренции датчанку Маргарет Вестагер.
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В мире , Европа , Украина , Маргарет Вестагер , Лео Варадкар , Манфред Вебер , Эммануэль Макрон , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , ЕЦБ , Ирландия
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