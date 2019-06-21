На Украине подсчитали евреев в политике

В ходе дискуссии, организованной львовским радио «ВГолос», общественные деятели и политики выяснили, что во власти на Украине слишком много евреев, и они приведут страну к уничтожению.

Об этом сообщил в Facebook глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. В частности, директор Института трансформации общества Олег Соскин заявил, что все политики еврейской национальности работают на Израиль и хасидские структуры. По его мнению, евреи «объединились, чтобы уничтожить Украину, уничтожить украинцев духовно, а самим разбогатеть».

Глава партии «Братство»* Дмитрий Корчинский заявил, что только евреи будут хорошо жить при президенте-еврее Владимире Зеленском , так как большинство олигархов, «грабивших украинскую экономику и народ» являются иудеями.

Член националистической партии ВО «Свобода» Андрей Мищенко предсказал рост антисемитизма из-за нахождения евреев у власти. По его мнению, «природа у чужаков такая», и Зеленский будет истреблять титульную нацию.

Ведущая программы Юлия Свитанская согласилась с их мнением. Она подчеркнула, что на Украине живут 37 миллионов человек и только 100 тысяч евреев.

Но к этому этносу относят очень многие политики.

* организация запрещена в РФ