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На Украине подсчитали евреев в политике 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В ходе дискуссии, организованной львовским радио «ВГолос», общественные деятели и политики выяснили, что во власти на Украине слишком много евреев, и они приведут страну к уничтожению.
Об этом сообщил в Facebook глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский. В частности, директор Института трансформации общества Олег Соскин заявил, что все политики еврейской национальности работают на Израиль и хасидские структуры. По его мнению, евреи «объединились, чтобы уничтожить Украину, уничтожить украинцев духовно, а самим разбогатеть».
Глава партии «Братство»* Дмитрий Корчинский заявил, что только евреи будут хорошо жить при президенте-еврее Владимире Зеленском, так как большинство олигархов, «грабивших украинскую экономику и народ» являются иудеями.
Член националистической партии ВО «Свобода» Андрей Мищенко предсказал рост антисемитизма из-за нахождения евреев у власти. По его мнению, «природа у чужаков такая», и Зеленский будет истреблять титульную нацию.
Ведущая программы Юлия Свитанская согласилась с их мнением. Она подчеркнула, что на Украине живут 37 миллионов человек и только 100 тысяч евреев.
Но к этому этносу относят очень многие политики.
* организация запрещена в РФ
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В мире , Дмитрий Корчинский , Андрей Мищенко , Владимир Зеленский , Олег Соскин , Израиль
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