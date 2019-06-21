У США нет денег на пенсионеров. Вся надежда на казино и марихуану

Экономика Иллинойса уже не первое десятилетие находится в глубоком кризисе. Этот американский штат существует в условиях огромного дефицита бюджета и пенсионного недофинансирования. Недостаток денег власти пытаются компенсировать высокими налогами, из-за чего местные жители массово бегут в другие штаты в поисках лучшей жизни. Однако недавно губернаторское кресло занял миллиардер с амбициозным планом вывести Иллинойс из кризиса. Он считает, что казна может хорошо заработать на марихуане и азартных играх. И, кажется, у этого плана есть шанс реально помочь штату поправить дела. Цена опиума для американского народа — в материале «Ленты.ру».

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Иллинойс живет в условиях затяжного экономического кризиса и хронического дефицита бюджета уже более 30 лет. Во многом это связано с несбалансированностью пенсионной системы, из-за чего штат на протяжении всего XX века не раз сталкивался с невозможностью выплатить пенсии всем застрахованным. Так, между началом 1970-х и серединой 1990-х дефицит вырос с 35 до 50 процентов. Помимо этого у властей зачастую не хватает денег на важнейшие социальные расходы, такие как медицина и образование. Чтобы исправить ситуацию, в 1994 году приняли план по устранению дисбаланса, рассчитанный на 50 лет. По его условиям к 2045 году активы фондов должны были покрывать их обязательства на 90 процентов.

Для этого штат должен был по графику производить выплаты, однако они были распределены неравномерно: в первые 15 лет выплаты были маленькими, что позволяло успешно выполнять обязательства, однако они резко увеличивались после 2010 года, и власти штата просто не смогли выделять такие суммы денег. Как следствие, Иллинойсу не только не удалось сократить дефицит пенсионных фондов — с годами необеспеченные обязательства стали только больше. Если в 1995 году дефицит средств составлял 17 миллиардов долларов, то к 2010 году он был уже на уровне 57 миллиардов.

Свою лепту внесла популистская программа досрочного выхода на пенсию госслужащих, предложенная в начале 2000-х. В ее расчеты вкралась ошибка в оценке того, какие выплаты придутся на одного работника, — реальные суммы оказались намного выше прогнозируемых. В результате вместо 622 миллионов долларов программа стоила властям штата 2,5 миллиарда.

Кроме того, перспектива выйти на пенсию раньше и получать хорошие пособия оказались очень привлекательна для работников госсектора, и многие из них предпочли рано уйти на покой. Это увеличило количество людей, которым нужно выплачивать пенсии. Усугубили кризис и так называемые пенсионные каникулы, которые были объявлены в Иллинойсе в 2006 и 2007 финансовых годах, из-за чего система недополучила 2,3 миллиарда долларов.

В попытке залатать финансовые дыры, с начала 2000-х власти штата стали выпускать облигации на миллиарды долларов. Самые первые появились в 2003 году, потом штат брал в долг в 2010-м и 2011-м. Однако на фоне финансового кризиса рейтинг надежности облигаций Иллинойса опустился до очень низкого уровня. Сейчас у Иллинойса он наихудший среди американских штатов. По состоянию на 2019 год, агентство S&P Global Ratings присудило долгосрочным облигациям штата рейтинг BBB— — это последняя ступень инвестиционного уровня и всего на одну позицию выше так называемого «мусорного уровня». Это означает, что если оценка опустится еще хотя бы на одну позицию, для инвесторов это будет сигналом, что в такие бонды просто опасно инвестировать, а процент по этим бумагам будет огромным.

Сильным ударом для Иллинойса стала череда кризисов, которые повлияли на пенсионную систему и бюджет. Первым был так зазываемый пузырь доткомов, который лопнул в начале 2000-х. В результате штат понес инвестиционные убытки (а они являются значительным потоком средств пенсионных фондов). Кроме того, пенсионные фонды к тому моменту уже ощутили снижение объемов поступающих денег на фоне спада экономики после бума 90-х. Вторым моментом, который нанес сильнейший удар по карману Иллинойса, стал лопнувший в 2007 году пузырь недвижимости и последовавший за ним мировой экономический кризис.

На фоне неудачной политики сразу нескольких подряд губернаторов, системных ошибок, а также влиянием таких неподконтрольных обстоятельств, как кризисы на рынке, с начала 2000-х бюджет штата фактически ни разу не был «по-настоящему» сбалансированным. Каждый раз баланс достигался с помощью уловок. Например, губернатор Пэт Куинн вместо того, чтобы проводить структурную реформу, в 2010 и 2011 финансовых годах выпустил облигаций на 3,5 и 3,7 миллиарда долларов соответственно.

За их счет он сбалансировал бюджет, поскольку такие поступления считаются доходами казны. В 2011 году, не имея больше возможности заимствовать, он провел в Иллинойсе масштабное временное повышение подоходного налога, которое принесло казне более 30 миллиардов долларов. Несмотря на то что 90 процентов пошло в пенсионные фонды, их дефицит все равно вырос на 20 миллиардов, достигнув отметки в 105 миллиардов.

Самая критическая ситуация возникла позднее: с 2015 года по 31 августа 2017 года Иллинойс вообще не имел полного государственного бюджета. Все это время штат фактически существовал за счет краткосрочных бюджетных договоренностей. В результате многие государственные органы, школы, колледжи, медицинские и социальные службы оказались в тяжелом положении и вынуждены были занимать деньги у банков, просто чтобы платить зарплаты.

Ситуация была настолько плачевной, что к концу этого «бюджетного тупика» в качестве сценария развития ситуации даже рассматривалось объявление Иллинойсом банкротства, хотя официальные власти об этом не говорили. Как минимум препятствием для этого служит то, что по американским законам штат не может объявить себя банкротом.

Однако в скором времени ситуация в Иллинойсе может измениться — в 2019 году губернаторское кресло в штате занял выходец из одной из богатейших семей Америки (https://www.forbes.com/profile/pritzker/?list=families), демократ Джей Би Притцкер. Долларовый миллиардер, представитель клана основателей сети отелей Hayatt представил план действий, который поможет преодолеть огромный дефицит бюджета Иллинойса. Но для этого нужно поднять налоги, а также легализовать марихуану и дать «зеленый свет» игорному бизнесу.

Притцкер возглавил штат в начале 2019 года. От своих предшественников он унаследовал дефицит бюджета пенсионных фондов в 134 миллиарда долларов и всего штата без малого в три миллиарда. Кроме того, он столкнулся еще с одним вызовом — стремительно сокращающейся налоговой базой, которая является одним из главных источников средств в казне. Дело в том, что из-за высоких налогов жители штата, особенно представители бизнеса, предпочитают покидать Иллинойс и не платить местные повышенные отчисления.

Эти условия повлияли на бюджет на 2020 год — документ на 40 миллиардов долларов был подписан губернатором в начале июня. Тогда губернатор заявил, что Иллинойсу наконец удалось «достигнуть того, что ускользало от государственного управления на протяжении десятилетий — мы приняли реальный сбалансированный бюджет». Документ содержит 21 новый источник доходов, за счет которых власти планируют увеличить поступления в казну на 4,7 миллиарда долларов, а также помочь с выплатами пенсионерам и профинансировать проект по реконструкции и ремонту инфраструктуры штата, зданий школ и университетов.

Согласно этому плану, новым главным источником дохода казны станет налоговая реформа, по которой жителям штата только предстоит проголосовать. В настоящее время в Иллинойсе действуют одни из самых высоких в стране подоходных налогов, но он взимается по плоской шкале налогообложения. При этом в целом для Америки более характерна прогрессивная шкала, к которой и предлагает перейти Притцкер. Также граждан ожидает сразу несколько повышений налогов и сборов: в два раза увеличатся сборы на бензин, будут повышенные сборы за регистрацию авто, вырастут акцизы на сигареты и появится налог на электронные сигареты. Помимо прочего, жителей штата ожидает налог на пластиковые пакеты и рост сборов с продаж для интернет-магазинов. Однако самым оригинальным способом повысить доходы бюджета станут легализация марихуаны и повсеместная популяризация игорного бизнеса.

Иллинойс стал одним из немногих штатов США, где легалайз стал не инициативой жителей региона, а был предложен местными властями. Легализация марихуаны была одобрена в Иллинойсе в конце мая и должна начать действовать с 1 января 2020 года. Основные доходы казна будет получать от лицензий на производство каннабиса, а также от налоговых поступлений от продаж. Они будут колебаться в диапазоне от 10 до 25 процентов в зависимости от содержания тетрагидроканнабиола (действующее вещество марихуаны) в продукте. Кроме того, муниципальные власти смогут дополнительно облагать налогом компании сверх уровня, установленного штатом, или даже запрещать каннабис на своей территории. Муниципальная надбавка не будет превышать 3,75 процента.

Ожидается, что в первой половине 2020 финансового года доходы от марихуаны составят 57 миллионов долларов. В течение пяти лет они вырастут до полумиллиарда в год, а затем останутся на этом уровне. Деньги от наркотиков планируется тратить на пенсии и соцпрограммы: 35 процентов пойдет в бюджет штата, 10 процентов используют для погашения задолженности Иллинойса по неоплаченным счетам, остальное уйдет на общественные гранты, образование, программы охраны психического здоровья и поддержание правоохранительных органов . Не меньшие надежды Притцкер возлагает на игорный бизнес, чьей популяризацией он занялся вплотную.

Самым масштабным проектом в этом направлении станет строительство огромного казино в Чикаго. Хотя в Иллинойсе этим никого не удивишь (на его территории уже есть как минимум 10 казино), это заведение будет самым большим и рассчитано на четыре тысячи мест. Оно будет частным, а казна увидит налоги от его деятельности. Губернатор хочет, чтобы заведение построили прямо в центре Чикаго, но точное место пока не определено. Кроме того, проект властей подразумевает открытие еще пяти новых казино в других городах. Также в Иллинойсе появятся пять заведений, которые называются racinos — смесь ипподрома и казино. Для этого переоборудуют три уже существующих ипподрома, плюс власти откроют еще два новых объекта. Также Притцкер делает ставку на увеличение количества игровых автоматов в Иллинойсе и повсеместное открытие киосков, в которых можно будет сделать ставку на спорт.

В общей сложности в результате всех игорных инициатив нового губернатора количество мест для размещения ставок в казино, барах или racino вырастет с 44 тысяч почти до 80 тысяч. Доходы так же, как и в случае с марихуаной, будут идти от лицензий на операционную деятельность и налогов. Если «игорный план» Притцкера будет исполнен в полном объеме, то в общей сложности этот бизнес может принести 2,7 миллиарда долларов единовременного дохода. Эти средства будут направлены частично на покрытие дефицита пенсионных фондов, ремонт инфраструктурных объектов, школы, университеты.

Несмотря на утверждения Притцкера, что его бюджет сбалансированный, аналитики ставят это под сомнение. Согласно оценке Института политики Иллинойса, принятому на 2020 финансовый год бюджету не хватит 1,3 миллиарда долларов, а инициативы Притцкера не являются такими уж спасительными. Аналитики объясняют это тем, что некоторые источники дохода, которые власти штата видят как постоянные, на самом деле являются «одноразовыми». В частности, это касается лицензий на марихуану и разрешений на работу для игорных домов. Это означает, что их приобретут один раз, после чего спрос на эти лицензии упадет. В результате доходы от этих отраслей будут ниже прогнозируемого уровня.

Под сомнение ставится и эффективность от популяризации игорного бизнеса. Дело в том, что Иллинойс не в первый раз пытается поправить свое финансовое положение за счет этой статьи дохода, и пока опыт у штата неудачный. В 2009 году Иллинойс уже пытался пойти по аналогичному сценарию. Тогда в разгар экономического кризиса был принят закон об азартных играх, разрешивший устанавливать игровые автоматы и легализовавший видеопокер. По плану ежегодно это должно было приносить казне 300 миллионов долларов, которые в свою очередь предполагалось использовать для погашения займа, взятого под крупный инфраструктурный проект. Он, в частности должен был создать в Иллинойсе новые рабочие места. Сразу после принятия закона власти штата начали набирать кредиты и угодили в ловушку. Поскольку доходы от игровой отрасли оказались ниже, чем ожидалось, Иллинойс только накопил новые долги. На фоне этого опасения относительно выбранного губернатором-миллиардером курса вполне обоснованы: если сценарий предыдущих лет повторится, штат еще больше увязнет в экономическом кризисе, заработав только одну вещь — статус игорной столицы американского Среднего Запада.