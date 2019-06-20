Премьер Грузии отреагировал на протесты

Он прокомментировал инцидент с российским депутатом, назвав его "справедливым" протестом. Однако, по его словам, то, что происходит сейчас является насилием.

Он отметил, что "Единое национальное движение" пытается дестабилизировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что российские парламентарии под охраной покинули здание парламента Грузии. Как отмечается, депутаты пикетировали трибуну, требуя ухода членов делегации из России.

После этого в центре Тбилиси начались протесты.