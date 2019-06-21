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Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси 

ТК «Звезда» + ещё 13 53 минуты назад
Фото: JÃrgen Heinrich, globallookpress
Зурабишвили отметила, что речь идет о волне антигосударственных действий внутри Грузии, которые направлены на «вторжение в парламент и свержение правительства».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
При этом, как она написала в своем Facebook, дестабилизация в стране якобы «выгодна только России». Зурабишвили отметила, что речь идет о волне антигосударственных действий внутри Грузии, которые направлены на «вторжение в парламент и свержение правительства».
«Теперь посмотрим, кто пытается превратить любую проблему в дестабилизирующий фактор и пролить свет на нее», — подчеркнула Зурабишвили.
Зурабишвили также отреагировала на призывы Михаила Саакашвили к сотрудникам правопорядка, который предложил им не препятствовать действиям оппозиции и перейти на сторону народа. По ее совам, такое поведение «совершенно недопустимо».
В четверг, 20 июня, грузинскую столицу захлестнули протесты. Активисты выступают против участия делегатов из РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). К протестам также присоединилась оппозиция, которая требует отставки кабинета министров.
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В мире , Саломе Зурабишвили , Михаил Саакашвили , Грузия
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