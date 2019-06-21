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Президент Чехии призвал Украину смириться с утратой Крыма 

РИА Новости + ещё 2 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Украине и мировому сообществу следует смириться с тем, что Крым вновь стал частью России, заявил президент Чехии Милош Земан в интервью телеканалу Barrandov.
"Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться", — сказал он.
Президент также признал, что антироссийские санкции не повлияли на экономику и политику России, и заявил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по поводу ограничительных мер против Москвы также поменялись.
"Они, судя по всему, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения. Если эти санкции не работают, тогда, наверное, их необходимо отменить", — заключил Земан.
В четверг Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Ограничительные меры включают среди прочего запреты на "импорт продукции, происходящей из Крыма или Севастополя в Европейский союз", "инвестиции в Крым или Севастополь".
В четверг в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что страна с момента введения санкций против нее в 2014 году потеряла 50 миллиардов долларов, потери Евросоюза, в свою очередь, составили 240 миллиардов.
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Комментарии23
В мире , Милош Земан , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , ЕС , Республика Крым , Чехия
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