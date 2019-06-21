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МВД Грузии назвало протесты «попыткой массового переворота» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: © AP Photo / Shakh Aivazov
МВД Грузии заявило, что использовало слезоточивый газ после того, как митингующие в центре Тбилиси, несмотря на призывы, продолжали попытки штурмовать парламент, и назвало действие участников протестов "попыткой массового переворота". Соответствующее заявление министерство опубликовало в четверг.
"Несмотря на призывы МВД, участники акции продолжали вторжение в здание парламента, попытку противостоять полиции и не повиноваться их законным требованиям", — заявило ведомство.
Министерство сообщает, что для обеспечения безопасности здоровья полицейских и физического противостояния правоохранители использовали "предусмотренные законом специальные возможности".
"МВД даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента", — гласит релиз.
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В мире , Происшествия , МВД , Грузия , Тбилиси
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