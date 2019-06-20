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Премьер Грузии прибыл в осажденный парламент 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл к зданию парламента, где проходит многотысячная акция протеста. Об этом сообщает РИА «Новости».
Митингующие нападают на полицейских и штурмуют здание парламента, правоохранители пока не применяют к участникам акции дубинки.
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария призвал митингующих подчиниться закону и заявил, что происходящее называется «штурм государственных институтов». По его словам, акция носит политический характер и является попыткой неких оппозиционных сил «ввергнуть страну в катастрофу». Он заявил, что нападение на полицейских будет наказано.
В мире , Кавказ , Конфликты , Георгий Гахария , Мамука Бахтадзе , Грузия
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