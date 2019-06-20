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На акции оппозиции в Тбилиси подняли флаг Украины 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский флаг вместе с грузинскими подняли в Тбилиси на акции оппозиционеров, которые прорываются в парламент, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
У парламента продолжается противостояние, есть пострадавшие с обеих сторон, сколько, пока неясно. В здании парламента находится глава МВД Грузии Георгий Гахария. Он сказал журналистам, что происходит «трагедия».
«Идет физическая атака на госинституты, атака на парламент и полицию, как это не закончится, будут сделаны соответствующие оценки и все виновные будут наказаны по закону», — заявил Георгий Гахария.
«Призываю уважать полицию и дать ей возможность выполнить долг. Потом сядем и спокойно все обсудим», — сказал он.
По его словам, что касается депутатов России, Грузия не допустила в страну двух парламентариев, которые нарушили «Закон об оккупации».
«Остальные депутаты ГД не нарушали этот закон», — сказал он. По этому закону посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения Тбилиси.
По его словам, «нельзя допустить катастрофу в стране».
Ранее участники митинга в Тбилиси заняли двор здания парламента. Они требуют отставки правительства и руководства парламента, отнимают у полицейских щиты и дубинки.
Оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания парламента в четверг вечером. Митингующие требуют от председателя парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и СГБ Вахтанга Гомелаури до полуночи покинуть свои посты.
Митинг, в котором участвуют около 10 тыс. человек, проводят представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» при поддержке партии «Европейская Грузия».
Поводом к митингу стал скандал в парламенте, когда директор Международной ассамблеи православия Сергей Гаврилов расположился в кресле спикера парламента Грузии. Российским депутатам пришлось покинуть Тбилиси, сессия МПА была сорвана радикальными политиками.
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В мире , Георгий Гахария , Сергей Гаврилов , Ираклий Кобахидзе , Михаил Саакашвили , Госдума , МВД , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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