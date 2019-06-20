На акции оппозиции в Тбилиси подняли флаг Украины

Украинский флаг вместе с грузинскими подняли в Тбилиси на акции оппозиционеров, которые прорываются в парламент, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Грузии У парламента продолжается противостояние, есть пострадавшие с обеих сторон, сколько, пока неясно. В здании парламента находится глава МВД Георгий Гахария . Он сказал журналистам, что происходит «трагедия».

«Идет физическая атака на госинституты, атака на парламент и полицию, как это не закончится, будут сделаны соответствующие оценки и все виновные будут наказаны по закону», — заявил Георгий Гахария.

«Призываю уважать полицию и дать ей возможность выполнить долг. Потом сядем и спокойно все обсудим», — сказал он.

По его словам, что касается депутатов России, Грузия не допустила в страну двух парламентариев, которые нарушили «Закон об оккупации».

«Остальные депутаты ГД не нарушали этот закон», — сказал он. По этому закону посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения Тбилиси.

По его словам, «нельзя допустить катастрофу в стране».

Ранее участники митинга в Тбилиси заняли двор здания парламента. Они требуют отставки правительства и руководства парламента, отнимают у полицейских щиты и дубинки.

Оппозиция в Грузии вместе с митингующими приступила к штурму здания парламента в четверг вечером. Митингующие требуют от председателя парламента Ираклия Кобахидзе , главы МВД Георгия Гахария и СГБ Вахтанга Гомелаури до полуночи покинуть свои посты.

Митинг, в котором участвуют около 10 тыс. человек, проводят представители партии экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» при поддержке партии «Европейская Грузия».