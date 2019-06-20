Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Каха Каладзе прокомментировал скандал с российской делегацией.

В Тбилиси в среду началась 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимает участие российская делегация под руководством главы МАП, депутата Госдумы Сергея Гаврилова . Утром в четверг Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии , что вызвало недовольство членов оппозиционных партий "Единое национальной движение" и "Европейская Грузия", которые покинули зал. После этого здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости сам Гаврилов, они пытались отобрать у него документы и облили водой.

Каладзе рассказал, что российская делегация покинет Грузию.

"Естественно, в этой форме конференция не сможет продолжиться… Грузия является членом Ассамблеи уже 26 лет, но было недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата", — цитирует его Sputnik Грузия.

Он подчеркнул, что в обществе сложился полный консенсус в отношения случившегося. Каладзе также назвал произошедшее возмутительной ошибкой, и призвал организаторов извиниться и дать объяснения по поводу ситуации.

Как ранее сообщил Гаврилов, причиной подобного поведения грузинских парламентариев и радикалов стали сообщения о том, что он принимал участие в конфликте в Абхазии. Сам он назвал подобные заявления лживыми.