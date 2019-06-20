Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Тбилиси прокомментировал скандал с российской делегацией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" Каха Каладзе прокомментировал скандал с российской делегацией.
В Тбилиси в среду началась 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в которой принимает участие российская делегация под руководством главы МАП, депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Утром в четверг Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, что вызвало недовольство членов оппозиционных партий "Единое национальной движение" и "Европейская Грузия", которые покинули зал. После этого здание парламента захватили радикалы. Как заявил РИА Новости сам Гаврилов, они пытались отобрать у него документы и облили водой.
Каладзе рассказал, что российская делегация покинет Грузию.
"Естественно, в этой форме конференция не сможет продолжиться… Грузия является членом Ассамблеи уже 26 лет, но было недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата", — цитирует его Sputnik Грузия.
Он подчеркнул, что в обществе сложился полный консенсус в отношения случившегося. Каладзе также назвал произошедшее возмутительной ошибкой, и призвал организаторов извиниться и дать объяснения по поводу ситуации.
Как ранее сообщил Гаврилов, причиной подобного поведения грузинских парламентариев и радикалов стали сообщения о том, что он принимал участие в конфликте в Абхазии. Сам он назвал подобные заявления лживыми.
Последние новости
Путин ответил на слова "при Брежневе такого не было" Сын Алибасова прокомментировал слова отца о лишении наследства "Смерть под польку с пивом": о чем не забудут евреи Кавказа
Комментарии4
В мире , Конфликты , Сергей Гаврилов , Каха Каладзе , Госдума , РИА Новости , ИА Sputnik , Грузия , Тбилиси
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду172
Глава МВД Грузии согласился уйти в отставку
В Тбилиси начался штурм парламента549
Скандал в Грузии. МИД выразил протест94
Пока вы не уснули: Прямая линия с Путиным подверглась атаке242
Видео
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:46
Митингующие в Тбилиси берут консульство РФ в осаду
В мире Кавказ
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
«Православного бизнесмена» отправили в СИЗО
Криминал Происшествия
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
00:22
В Тбилиси начался штурм парламента
В мире Кавказ
00:35
Скандал в Грузии. МИД выразил протест
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Конфликты
04:48
Пока вы не уснули: Прямая линия с Путиным подверглась атаке
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение