Трамп устал от «бесконечных войн»

Глава государства подчеркнул, что хочет выйти из «бесконечных войн», добавив, что он агитировал за это. Американский лидер напомнил о процессе вывода войск из Сирии, а также о сокращении военного присутствия в Афганистане.

Однако инцидент со сбитым Ираном военным американским беспилотником Трамп назвал «новой ложкой дегтя».

Ранее президент США сообщил, что Тегеран мог сбить БПЛА по ошибке, однако Вашингтон не будет терпеть этого. На вопрос журналиста о том, как отреагирует американское государство, Трамп ответил: «Вы увидите».

Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.