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Противостояние в Тбилиси перешло в открытую фазу 

Вести.Ru + ещё 98 33 минуты назад
Фото: www.vesti.ru
В центре Тбилиси у здания парламента Грузии митингующие и бойцы спецназа МВД страны вступили в открытое противостояние. На месте событий слышны выстрелы.
По информации местных СМИ, для разгона демонстрантов полиция, применяет слезоточивый газ, но митингующие отступать не собираются и пытаются перейти в наступление.
Манифестанты используют все попадающееся им под руку, в том числе, рекламные баннеры и металлические конструкции, а также забрасывают полицейских бутылками. Есть пострадавшие.
Как сообщалось, собравшиеся у грузинского парламента манифестанты требуют отставки спикера и министра внутренних дел страны. Они пытаются прорваться в здание законодательного органа Грузии, для разгона протестующих полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Минздрав страны сообщает о 52 пострадавших, среди которых 38 полицейских, напоминает ТАСС.
Причиной массового митинга стал скандал с участием депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. В качестве президента МАП Сергей Гаврилов открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что он обратился к делегатам, сидя в кресле председателя грузинского парламента. Представители парламента не дали возможность продолжить работу Генассамблеи, российская делегация приняла решение об отъезде.
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В мире , Происшествия , Сергей Гаврилов , Генассамблея ООН , Минздрав РФ , Госдума , МВД , ИТАР-ТАСС , Грузия
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