Противостояние в Тбилиси перешло в открытую фазу

В центре Тбилиси у здания парламента Грузии митингующие и бойцы спецназа МВД страны вступили в открытое противостояние. На месте событий слышны выстрелы.

По информации местных СМИ, для разгона демонстрантов полиция, применяет слезоточивый газ, но митингующие отступать не собираются и пытаются перейти в наступление.

Манифестанты используют все попадающееся им под руку, в том числе, рекламные баннеры и металлические конструкции, а также забрасывают полицейских бутылками. Есть пострадавшие.

Как сообщалось, собравшиеся у грузинского парламента манифестанты требуют отставки спикера и министра внутренних дел страны. Они пытаются прорваться в здание законодательного органа Грузии, для разгона протестующих полиция применяет слезоточивый газ и резиновые пули. Минздрав страны сообщает о 52 пострадавших, среди которых 38 полицейских, напоминает ТАСС.