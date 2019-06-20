Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности

Герцогиня Кембриджская Кэтрин ждет четвертого ребенка, пишет британская пресса.

Как пишет «7 Дней» , беременность герцогини косвенно подтверждают последние фотографии со скачек в Аскоте. На них видно, что Кейт время от времени кладет руку на живот — этот жест характерен для беременных.

Кроме того, присутствующие на скачках обратили внимание, что герцогиня похудела: известно, что во время предыдущих беременностей Кэтрин страдала от токсикоза и теряла в весе.

Напомним, у герцога и герцогини Кэмбриджских есть трое детей: сын Джордж появился на свет в 2013 году, дочь Шарлотта родилась в 2015 году, сын Луи — в 2018 году.