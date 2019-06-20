Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: Reuters
Герцогиня Кембриджская Кэтрин ждет четвертого ребенка, пишет британская пресса.
Одна из подруг Кейт Миддлтон рассказала прессе, что четвертый ребенок в семье принца Уильяма должен появиться в конце 2019 года.
Как пишет «7 Дней», беременность герцогини косвенно подтверждают последние фотографии со скачек в Аскоте. На них видно, что Кейт время от времени кладет руку на живот — этот жест характерен для беременных.
Кроме того, присутствующие на скачках обратили внимание, что герцогиня похудела: известно, что во время предыдущих беременностей Кэтрин страдала от токсикоза и теряла в весе.
Напомним, у герцога и герцогини Кэмбриджских есть трое детей: сын Джордж появился на свет в 2013 году, дочь Шарлотта родилась в 2015 году, сын Луи — в 2018 году.
В мире , Европа , Шоу-бизнес , Кейт Миддлтон , принц Уильям , журнал "7 Дней"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин рассказал о тяжелой жизни россиян24
США готовят наказание Турции3
Олигархи сказали Зеленскому «да»242
Российского депутата забросали бутылками в Грузии124
Мужчина пережил падение окна на голову
Видео
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Украина
04:48
Пока вы не уснули: Путин рассказал о тяжелой жизни россиян
В мире
07:28
«Это трагедия»: Путин дал совет Зеленскому
Политика Статьи
03:13
Странный бизнес: подробности убийства россиянки в Испании
Криминал Происшествия
03:25
Трамп анонсировал примирение с Россией
В мире Политика
02:06
Путин даст Киеву шанс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение