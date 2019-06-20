Иран заявил о готовности к войне 

Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами подчеркнул, что Тегеран не собирается воевать, но полностью готов к любым военным действиям в случае агрессии. Об этом сообщает агентство Mehr.
Салами указал, что уничтожение разведывательного беспилотного аппарата США является четким сигналом, что Иран будет защищать свои границы.
"Наши границы являются "красной чертой". Любой, кто эту черту пересечет, будет уничтожен", — подчеркнул Хосейн Салами.
При этом в заявлении КСИР, опубликованном в сегодня утром, сообщается, что американский беспилотник Global Hawk был сбит военно-воздушными силами в районе Кухе Мубарак в провинции Хормозган у входа в Персидский залив после того, как нарушил воздушное пространство Ирана, сообщает РИА «Новости».
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась, Американские власти ввели санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский лидер Али Хаменеи также отметил, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.